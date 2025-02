Lanazione.it - Fcl trasferisce la produzione ad Arezzo: domani a Campi Bisenzio sciopero e presidio Fiom-Uilm

, 20 febbraio 2025 – Nonostante le ripetute richieste di confronto con lavoratori e organizzazioni sindacali la proprietà di FCL Srl, azienda di minuteria metallica che conta 22 addetti, continua a negarsi e a procedere con lo spostamento dellaad. Una decisione unilaterale chee Rsu respingono con forza perché potrebbero essere individuate soluzioni alternative che garantiscano sia l'espansione che il mantenimento in area limitrofa dell'attività. Per questo proclamanoper l'intera giornata divenerdì 21 febbraio, condalle ore 14.00 alle ore 17.00 sui cancelli di Via Benini 15 a. Al, insieme ai lavoratori, saranno presenti per laCgil Maurizio Garofano e per laUil Samuele Nacci.