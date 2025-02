Imiglioridififa.com - FC 25: Obiettivo Live Stagionale (per completare il pass)

Oggi 20 febbraio sono usciti Obiettivi legati alla stagione. Questi vi danno premi e punti stagione perilCompleta gli obiettivi Giocoper ottenere PS!Sfide da fare: 5Scadenza: 13 marzoPremio Finale: 1x 1500 XP Giocane 10Gioca 10 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions).Premio 1x 1200 XPGiocane 15Gioca 15 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions).Premio 1x 1200 XPGiocane 20Gioca 20 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions).Premio 1x 1200 XPGiocane 25Gioca 25 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions).Premio 1x 1200 XPGiocane 30Gioca 30 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions).