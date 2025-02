FBI – Stagione 7 episode 13 | Il trailer rivela la posizione di OA dopo la sua recente

Leggi su Cinefilos.it

FBI –7,13: Illadi OAla suaIldell’episodio in uscita della serie FBI segna il ritorno dell’agente speciale OA (Zeeko Zaki).la sua notevole assenza dall’episodio 12 della settimadella di FBI intitolato “Manhunt”, la serie procedurale di Dick Wolf non ha fornito alcuna spiegazione per la scomparsa dell’agente FBI OA. Senza il suo partner di lunga data, l’agente speciale Maggie Bell (Missy Peregrym) si rivolge all’agente Scola (John Boyd) per affrontare uno dei casi più intensi della settima. Nel prossimo episodio, OA collaborerà con Scola per affrontare un’indagine sul crimine organizzato legata all’accademia militare corrotta di quest’ultimo.Ora, la CBS (tramite TV Promos) ha pubblicato un teaserdi FBI –7,13, che conferma il ritorno di OA di Zaki, l’agente speciale incaricato Isobel Castille (Alana de la Garza), e l’apparizione di Nina Chase di FBI: Most Wanted.