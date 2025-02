Ilrestodelcarlino.it - Farro, un pieno di gusto salutare. Gran piatto con carciofi e ricotta

Lo spaghetto Monterosso, azienda di San Lorenzo tutta al femminile condotta da Lea Luzi e da sua figlia Leila Segoni, ha echi minerali che richiamano il ferro e il rame, calcare e argilla, con ritorno di fieno e parvenza olfattiva nocciolata. Al tatto è morbido (morbidezza lucente), mentre alla vista ha riflessi ambrati. Non è uno spaghetto qualunque, ma di, un cereale nobile che dovremmo riscoprire per tenere d’occhio il peso, migliorare la digeribilità e apprezzarne gli abbinamenti con sughi di ogni genere. Uno spaghetto succulento, che già da solo è capace di duettare meravigliosamente con oli monovarietali di extravergine nobili come la raggiola o l’ascolana, figurarsi se lo accompagniamo a un buon sugo. Qualche esempio? Cuocete idi stagione interi, dopo averli ovviamente puliti, in una pentola con acqua e olio extravergine di fattoria, fino a quando si saranno ammorbiditi (un paio d’ore).