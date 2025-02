Puntomagazine.it - Farmacie comunali: Personale pronto all’azione con elenco idonei Asmel

Leggi su Puntomagazine.it

L’: una risorsa strategica per il reclutamento rapido di farmacisti20.02.2025 – Garantire una rete didistribuite equamente sul territorio è una sfida per i Comuni che devono garantire competitività commerciale e servizio sanitario. Gli Enti Locali devono non solo programmare l’allocazione delle sedi farmaceutiche ma anche assicurare che ogni farmacia comunale sia effettivamente operativa e presidiata daqualificato. In questa prospettivaper il profilo di Farmacistiè una soluzione immediatamente disponibile per il reclutamento di professionisti qualificati.L’organizzazione delle zone farmaceutiche è competenza comunale, con l’obiettivo di assicurare una copertura capillare del servizio. La legge stabilisce un rapporto numerico a livello comunale, senza assegnare un numero fisso di abitanti a ogni farmacia, garantendo così flessibilità nella distribuzione.