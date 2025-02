Notizie.com - Farmaci e materiale sanitario via drone, il progetto in Campania che rivoluziona la sanità: “Da Pozzuoli a Ischia in 15 minuti”

Unmanned4you sta lavorando a unmolto ambizioso: trasportare medicine e sacche di sangue attraverso droni cargo hi-tech in tutta sicurezza.Medicine e sangue spediti con droni hi-tech? Ildala(Notizie.com)IlAetos sta attraversando tutti i test per diventare realtà e potrebbere il mondo della. Offrendo spostamenti più rapidi. In medicina il tempismo, infatti, diventa un fattore assolutamente decisivo. Poche ore potrebbero salvare le vite di numerose persone.Un lavoro che ha portato a trasportare delle sacche di sangue ebiologico in appena 15dall’ospedale Santa Maria delle Grazie diall’ospedale di Casamicciola d’, un lavoro che permette di massimizzare la resa in caso di emergenza per quanto riguarda i trasporti che speriamo si possa evolvere per diventare una cosa ordinaria.