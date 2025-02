Ilgiorno.it - Fares Bouzidi, l’amico di Ramy Elgaml accusato di spaccio: no alla messa in prova, va a processo

Milano, 20 febbraio 2025 – Nienteper, il giovane che guidava lo scooter su cui ha perso la vita - durante un inseguimento dei carabinieri - il 19ennemorto lo scorso 24 novembre in zona Corvetto a Milano. Il gip Lorenza Pasquinelli, nel procedimento in cui èdi detenzione ai fini didi sei grammi di hashish (fatto commesso nel settembre 2022, ndr), ha respinto la richiesta della difesa die ha fissato la prima data delcon il rito abbreviato il 10 aprile. Lo stesso rito è stato scelto danel procedimento per resistenza a pubblico ufficiale, uno dei filoni di indagine aperti a Milano sulla morte di, un'accusa che gli viene contestata per non essersi fermato all'alt dei carabinieri e aver dato il via all'inseguimento.