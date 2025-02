Udine20.it - Fantastic Negrito: 7 agosto 2025 al Castello di San Giusto a Trieste

Cantautore, chitarrista blues e musicista rock,è uno dei più autorevoli e straordinari artisti apparsi sulla scena mondiale negli ultimi dieci anni. All’anagrafe Xavier Amin Ddphrepaulezz, si era parlato molto di lui per la sua storia singolare: i primi anni di crescita in una famiglia musulmana ortodossa, il fallito contratto con una major che lo ha allontanato dall’industria musicale, il quasi fatale incidente d’auto che gli ha danneggiato permanentemente la mano con cui suona la chitarra, lo straordinario percorso di redenzione iniziato nel 2015, quando ha vinto il primo NPR Tiny Desk Contest e ha iniziato a riprendersi ciò che gli spettava.Negli anni successivi,si è aggiudicato ben 3 Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album, si è esibito in lunghi tour in tutto il mondo, ha aperto concerti per artisti del calibro di Sturgill Simpson, Chris Cornell, Bruce Springsteen, ha collaborato con numerosi musicisti tra cui Sting ed E-40, ha lanciato la sua etichetta, Storefront Records, si è esibito nei più importanti festival mondiali, dal Lollapalooza a Glastonbury e ha fondato Revolution Plantation, una fattoria urbana mirata all’educazione ed all’emancipazione dei giovani.