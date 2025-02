Lanazione.it - Fabri Fibra in concerto alla Rocca Maggiore. Arriva anche Joan Thiele

Fa tappadi Assisi per l’edizione 2025 del Riverock Festival il nuovo tour di(nella foto). Dopo quasi un anno dal suo ultimo singolo “In Italia 2024” e più di due anni dall’ultimo live, il rapper torna sul palco con il “Festival Tour 2025”, una serie di date che lo porteranno per tutta l’estate sui palchi dei principali festival italiani. Ildi Assisi si terrà mercoledì 23 luglio, alle 21.30, organizzato da Elite Agency Group e Riverock. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticket Italia (on line e punti vendita) con posto unico in piedi a 46 euro. E sempre grazie al Riverock Festival il il 25 luglio ci saràila ingresso libero di, reduce dal Festival di Sanremo. "Si annuncia un’estate straordinaria ad Assisi", dcino gli assessori Veronica Cavallucci ezio Leggio che ricordanoi concerti di Brunori Sas e Afterhours con Suoni Controvento.