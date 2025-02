Lanazione.it - Fabri Fibra in concerto a Empoli. L’iconico rapper sul palco del Beat. Appuntamento a sabato 30 agosto

Leggi su Lanazione.it

Il cartellone delFestival 2025 continua a prendere forma e presenta un’altra grande serata dedicata alla musica dal vivo. L’undicesima edizione dell’evento vedrà protagonista uno dei nomi più iconici della scena rap italiana:302025, infatti, il Parco di Serravalle diospiterà, pronto a regalare al pubblico un live del suo Festival Tour 2025, nel quale ripercorrerà la sua carriera ultra-ventennale tra i suoi successi storici e le hit più recenti., pseudonimo dizio Tarducci, nasce a Senigallia il 17 ottobre 1976. Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), in oltre 20 anni di carriera e 10 album in studio, di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto e che gli sono valsi la bellezza di 13 dischi di platino e 3 dischi d’oro,ha dimostrato come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.