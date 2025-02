Inter-news.it - Fabregas: «Nico Paz sarà speciale, ma calma! Per lui c’è una strada giusta»

Da Como-Napoli aPaz, Cesctratta due temi ai quali l’Inter guarda particolarmente interessata. Ecco come si è espresso l’allenatore in merito a margine dell’evento “Amici dei Bambini” organizzato a Milano.PARTITA IMPORTANTE – Mentre l’Inter, dopo il mancato sorpasso della scorsa settimana, dovrà vedersela contro il Genoa, il Napoli volerà in casa del Como. Sul match di domenica prossima, Cesc, allenatore dei lariani, dichiara: «una partita molto importante per noi. Nel calcio di oggi si perde e si vince, senza pensare sempre alla prossima. Stiamo lavorando bene, il Como è una squadra giovane che sta crescendo tanto. Dobbiamo andare e fare una partita bella e forte se vogliamo conquistare tre punti».Da Como-Napoli al futuro diPaz: le sensazioni diUNA FAVORITA – Si resta, per via traverse, in tema Inter conche parla di una delle pretendenti al titolo: «Il Napoli secondo me può vincere lo scudetto, per le qualità dell’allenatore, per la società, per i tifosi, per la qualità della squadra, per i singoli e perché conoscendolo so come Conte li fa lavorare.