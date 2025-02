361magazine.com - F1: il nuovo film sulla Formula 1 con Brad Pitt

Diretto da Joseph KosinskiDai creatori di Top Gun: Maverick e Apple Originals arriva “F1”, l’attesissimodedicato al mondo della1, con protagonistae la regia di Joseph Kosinski.Ilè prodotto da Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, Lewis Hamilton (pluricampione di F1®),, Jeremy Kleiner, Dede Gardner e Chad Oman.La tramainterpreta un ex pilota di1® che torna in pista per affiancare il giovane talento interpretato da Damson Idris. I due competeranno per APXGP, una scuderia di fantasia che dovrà vedersela con i veri giganti del motorsport. La pellicola è stata girata direttamente nei weekend di gara dei Grand Prix, rendendo l’azione ancora più realistica e immersiva.Il cast include anche Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem.