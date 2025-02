Ilgiorno.it - Export e produttività: "Tessile e automotive stanno soffrendo"

Il rallentamento del settoree la crisi dell’pesano sull’andamento delle industrie lariane, penalizzando soprattutto l’. La capacità produttiva mediamente impiegata dalle aziende, misurata dall’Osservatorio congiunturale del centro studi di Confindustria, si attesta al 61,1% nel secondo semestre 2024, con un calo di oltre 10 punti percentuali rispetto ai primi sei mesi dell’anno (73,9%). Si riscontrano differenze riguardo il tasso medio di utilizzo degli impianti di produzione sia rispetto alla dimensione aziendale sia in considerazione delle varie tipologie merceologiche di attività. Le aziende con oltre 50 occupati indicano mediamente un impiego del 64,4%, mentre per le realtà più piccole il dato si attesta al 59,1%. Suddividendo invece le imprese in base al comparto, si registra una capacità utilizzata del 71,6% per le imprese tessili, al 67,1% per le metalmeccaniche e al 53,4% per gli altri settori.