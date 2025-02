Lanazione.it - Ex inceneritore, sì alla bonifica. L’obiettivo è partire in primavera

Ci sono voluti 10 anni dal protocollo per ladell’exdi Falascaia e ben 15 anni dchiusura del "mostro", come lo chiamano ancora oggi gli abitanti del Pollino. Tempi immemori che probabilmente passeranno in secondo piano quando i due camini colleranno a terra cambiando per sempre la fisionomia di quel lembo di terra che una volta aveva come unica vocazione quella agricola. A dare il viaterza e ultima fase delladell’impianto è stata la Conferenza dei servizi che si è svolta nei giorni scorsi con la presa d’atto della conclusione delle prime due fasi, realizzate da Ersu e legaterimozione dei rifiuti abbandonati e dei cosiddetti grandi liquidi. Significa che i prossimi passi saranno la gara d’appalto indetta dal Comune e l’assegnazione del terzo intervento, sulla carta in partenza entro giugno.