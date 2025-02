Justcalcio.com - Everton deve rimanere messo a terra, ma Branthwaite è desideroso di continuare lo slancio

Sito inglese:Jarradsa cheradicato nonostante la loro superba forma sotto David Moyes, sebbene il difensore voglia mantenere locontro il Manchester United.ha preso 13 punti da un possibile 18 in Premier League da quando Moyes ha sostituito Sean Dyche a gennaio.Una grintosa vittoria per 2-1 a Crystal Palace, con solo 13 outfielder senior disponibili, è stata un’altra corda da aggiungere all’arco di Moyes mentresi è spostata su 30 punti.Ciò li lascia al di sopra dello United, che hanno preso solo 14 punti da quando Ruben Amorim ha preso il comando a novembre, prima dello scontro di sabato a Goodison Park.E il difensore centrale, che è statoin discussione come un potenziale bersaglio dello United la scorsa estate, non vede alcun motivo per cuinon può cercare il tavolo mentre mirano a finire fortemente la stagione.