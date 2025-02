Bollicinevip.com - Evento speciale per Antonio e Sabina, icone social con tre milioni di follower

percon trediUna serata esclusiva per la nascita di JamesJames PH PressIl 18 febbraio, a Bacoli, si è svolto unstraordinario per festeggiare la nascita di James, il primo figlio diChiappella Brancaccio eRabchuk, una delle coppie più seguite sui. Con quasi tredi, noto imprenditore digitale e influencer, è recentemente entrato a far parte della classifica dei dieci napoletani più seguiti al mondo, secondo Il Mattino e NapoliToday.Un’attesa carica di emozione e curiositàL’ha suscitato grande interesse, soprattutto perché il volto del piccolo James non è ancora apparso sui, aumentando la curiosità didi persone in attesa di scoprirlo. Oltre ad essere un influencer affermato,è un imprenditore digitale di successo a livello nazionale.