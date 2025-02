Eventi a Roma dal 20 al 25 Febbraio

Leggi su Funweek.it

Si rinnova anche questa settimana l’appuntamento con le iniziative e i progetti promossi dall’Assessorato alla Cultura diCapitale. Dal teatro alla musica, dalla danza al cinema passando per l’arte e la letteratura, con tanti incontri, laboratori e attività per bambine, bambini e famiglie. Un ricco programma dedicato a tutti coloro vogliano vivere la città grazie agliproposti dalle istituzioni culturali cittadine.Ecco alcuni degli appuntamenti.TEATRO E DANZAAll’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e in altre sale della Capitale, si conclude la XIX edizione di Equilibrio, il festival di danza contemporanea organizzato da Fondazione Musica perche presenta il meglio della coreografia internazionale. Questi gli ultimi spettacoli in cartellone in Sala Petrassi: il 19, Anne Teresa De Keersmaeker, Radouan Mriziga e la compagnia di danza Rosas portano al pubblico Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione: in scena gli sviluppi sconcertanti del rapporto tra esseri umani e natura in un’esplorazione delle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.