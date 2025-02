Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di giovedì 20 febbraio 2025

, 20- Ecco qui una lunga lista di appuntamenti da non perdere sotto le Due Torri. Alle 18.30, all’Auditorium del Mast, il regista Wang Bing è in dialogo con Paolo Pellicano della Cineteca. Un’occasione per parlare della vita dell’artista e per introdurre Man in Black. Alle 20, il Comunale Nouveau presenta Lucia Di Lammermoor, opera di Donizetti. Alle 20.30, i componenti del gruppo musicale Lacuna Coil parlano del loro album Sleepless Empire. Alle 21, il Duse ospita Uno, nessuno e centomila con Primo Reggiani e Francesca Valtorta. Sempre alle 21, al Celebrazioni c’è Parole di Faber. Il grande tributo a Fabrizio De André. Alle 22, musica alla Cantina Bentivoglio grazie a José Antonio Molina e Afro-Cuban Jazz.