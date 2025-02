Ilgiornaleditalia.it - Eurovision 2025, Olly: "Sto valutando di non andare, ho altre date fissate", Cattelan: "Che cazzo hai da fare?" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il vincitore di Sanremo ha il tour a maggio: "giàe sold out" Il vincitore del Festival di Sanremo, è stato il primo ospite della nuova stagione di "Stasera c'è.su Rai2" e ha spiegato ad Alessandroperché potrebbe non partecipare all'Song C