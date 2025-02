Dilei.it - Eurovision 2025, il Codacons contro il brano Espresso Macchiato: “Stereotipi sull’Italia”

Terminata la settimana che ha visto protagonista Sanremo, ora il pubblico affezionato alla musica si prepara per seguire l’Song Contest.Con ancora alcuni dubbi riguardo l’effettiva partecipazione di Olly come rappresentante italiano, i riflettori si accendono su una polemica che riguarda, la canzone scelta dall’Estonia per partecipare alla manifestazione. Unche, per il, può danneggiare la reputazione dell’Italia tanto da voler chiedere provvedimenti., il”Chiuso il capitolo dedicato al Festival di Sanremo, il mondo della musica si prepara per accogliere l’Song Contest che quest’anno si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.Ancora sulle spine per quel che riguarda la possibile partecipazione di Olly nel rappresentare l’Italia sul palco della manifestazione, in molti non hanno potuto fare a meno di notare un altro partecipante in gara: il rappresentante dell’Estonia Tommy Cash.