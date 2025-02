Movieplayer.it - Eurovision 2025: il Codacons contro Espresso Macchiato di Tommy Cash

Leggi su Movieplayer.it

Nuove contestazioni quelle delnei confronti di. Il cantante è in lizza per l', ma solleva diverse polemiche. Da qualche giorno, non si fa altro che parlare die della sua canzone, brano che prenderà parte all'in rappresentanza dell'Estonia. La polemica, a cui si aggiunge ora anche il, nasce dal fatto che la canzone si focalizza sugli stereotipi che vedono come vittima sacrificale gli italiani. Proprio per questo motivo, è intervenuto il, istituzione che da sempre tutela i consumatori. Questa ha presentato un ricorso all'Ebu, l'associazione europea che si occupa, tra le altre cose, anche dell'ha trionfato all'Eesti Laul, una competizione che proprio come il Festival .