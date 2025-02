Lapresse.it - Europa League, oggi Roma-Porto: orario, dove vederla in tv e formazioni

In, giovedì 20 febbraio alle ore 18.45, laaffronta ilall’Olimpico nella partita di ritorno del playoff che vale l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Si parte dall’1-1 dell’andata in terraghese.in tvSarà possibilein tv in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna. Spazio anche all’approfondimento pre e post partita con Studioe Conference, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.ProbabiliPer quanto riguarda le probabili, il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri dovrebbe puntare su Dovbyk unica punta supportato alle spalle da Dybala e Pellegrini.