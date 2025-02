Thesocialpost.it - Europa League, la Roma batte il Porto grazie a un Dybala strepitoso: 3-2 all’Olimpico

Un successo importantissimo per ladi CLaudio Ranieri, che ha superato ilper 3-2 nel ritorno dei playoff di. I giallorossi si qualificano così per gli ottavi di finale dopo l’1-1 dell’andata. Decisiva la doppietta die la rete di Pisilli nel finale: ora si attende il sorteggio che potrebbe regalare uno storico derby con la Lazio, mai visto in una coppa europea.Laparte bene nel primo tempo e sfiora il vantaggio con Pellegrini in più occasioni, complici una difesa molto “leggera” del. Sono proprio gli ospiti, però, a trovare la prima rete dell’incontro con Samu che al 29? sfrutta al meglio la disattenzione di Svilar. La rete subita sveglia i giallorossi che ribaltano il match nel giro di quattro minuti, dal 34? al 39?, con la doppietta di