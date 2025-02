Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa al ritorno dei playoff. Partite, orari e dove vederle

Roma, 19 febbraio 2025 – Il grande giorno è quasi arrivato: domani la Roma di Ranieri affronterà il Porto per ildel secondo turno deidi, con l'obiettivo di passare il tuno e approdare ai. I giallorossi, reduci dall'1-1 in Portogallo, saranno impegnati alle 18:45, allo stessoo di Bodø/Glimt – Twente (terminata 2-1 per gli olandesi), Galatasaray – AZ (con gli olandesi in vantaggio per 4-1) e FCSB – Paok (2-1 complessivo). Alle 21, invece, andrà in scena Ajax – Union SG (lancieri in vantaggio per 2-0), Real Sociedad – Midtjylland (2-1 per gli spagnoli all'andata), Anderlecht – Feberbache (0-3) e Viktoria Plzen – Ferencvaros (0-1) La Roma alla ricerca della qualificazione L'andata è terminata 1-1, con i giallorossi che sono passati in vantaggio al quinto minuto di recupero del primo tempo con la rete di Celik ma sono stati raggiunti al 67' da Francisco Moura.