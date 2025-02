Sport.quotidiano.net - EUROPA LEAGUE, ALLE 18.45 c’è IL PORTO DOPO l’1-1 DELL’ANDATA. Carica Roma, ottavi possibili

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mister Ranieri definisce l’arbitro Letexier, designato da Rosetti per stasera, "bravissimo". Un modo per troncare le polemiche per quanto era accaduto allain meritodecisioni del direttore di gara Stieler all’andata col, finito 1-1. I giallorossi oggi (18.45, diretta Sky) devono vincere all’Olimpico per approdare aglidi Euro. "I purosangue si vedono alla fine", dice Ranieri, che poi incontrerebbe, in caso di pass, l’Atletico Bilbao o la Lazio. Squalificato Saelemaekers, ma è recuperato Dybala. Le probabili formazioni.(3-4-2-1): Svilar, N’Dicka, Hummels, Mancini, Angeliño, Paredes, Koné, Celik, Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.(3-4-3): Diogo Costa, Pères, Otávio, Djaló, João Mário, Eustáquio, Varela, F. Moura, R. Mora, Borges, Omorodion.