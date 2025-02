Dayitalianews.com - Etna: vicini alla lava dell’eruzione per farsi un selfie, feriti e ipotermie. “Verranno denunciati”

In questi ultimi giorni l’ha regalato spettacolo, con la cosiddetta “sciara” che ha colorato di rosso la neve sul vulcano catanese. Lo scenario mozzafiato dell’ha però attirato molti curiosi a caccia dimozzafiato da esporre come trofeo sui social, ignorando però i grandi rischi dettati dalle colate diche fuoriescono dal vulcano.L’rme di Cnsas: “Turistiall’, situazione estremamente pericolosa”Gli uomini della Stazionesud del Servizio regionale Sicilia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e del soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno avuto un bel po’ da fare sull’area del Rifugio Galvarina. I responsabili del Cnsas hanno sottolineato i comportamenti irresponsabili di molte persone, che ignorando la pericolosità dell’evento e i rischi dettati dall’ambiente innevato e ghiacciato nelle ore notturne, si sono avvicinate pericolosamente al fiume di, tra l’altro senza alcuna competenza in materia.