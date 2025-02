Quotidiano.net - Etna, eruzione spettacolare e assalto dei turisti. Il sindaco di Adrano sul New York Times: “Fa parte di noi ma attenti ai rischi”

Catania, 20 febbraio 2025 – Ladell’, il vulcano attivo più alto d’Europa, sta attirando migliaia di escursionisti,e fotografi che si affollano sui suoi sentieri innevati per ammirare la colata lavica. Un flusso di persone tale da dover implementare le misure di sicurezza e da costringere ildi, Fabio Mancuso, a mettere in guardia dai. Persino il Newha intervistato il primo cittadino del Comune nel Parco dell’per parlare di questo fenomeno e del confine sottile tra spettacolo da ammirare eo per la popolazione. "L'è unaintegrante della nostra identità e della nostra cultura. La sua bellezza e la sua potenza attraggono visitatori da tutto il mondo, ma dobbiamo anche essere consapevoli deiche comporta l'attuale attività eruttiva", ha dichiarato Mancuso al Nyt.