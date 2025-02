Zonawrestling.net - Eterna rivalità

Parliamo oggi dei due ex amici Zayn e Owens. Nell’ultima puntata di Raw è stato ufficializzato il loro unsanctioned match che si disputerà tra qualche settimana nell’evento Elimintation Chamber.Il primo pensiero che ho avuto quando è ripartita la, è che il prossimo match fosse un regalo della WWE al pubblico canadese. Il prossimo premium live event si svolgerà infatti a Toronto, occasione sfruttata per far affrontare i due idoli canadesi. L’aggiunta della stipulazione speciale è ottima, perché (correggetemi se sbaglio) nei tanti precedenti in WWE hanno combattuto dei classici uno contro uno, ma mai incontri di questo tipo. Nonostante sia raro che un feud incominci già con un match così violento, ciò è giustificato dai lunghi trascorsi tra loro, cosa che rende questo incontro non il primo di una faida, ma l’ennesimo di unalunga una vita.