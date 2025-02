Lanazione.it - Estorsione a luci rosse, minaccia di diffondere foto e video hard. Battaglia in tribunale

La Spezia, 20 febbraio 2025 – L’accusa è di quelle pesanti:ai danni di un uomo,to diregistrati nel corso di alcunechat, e costretto a versare centinaia di euro su un conto online pur di non veder pubblicato quel materiale. Un’accusa netta, quella mossa dalla Procura nei confronti di una 58enne spezzina, assistita dall’avvocato Valentina Antonini, che a sua volta professa la propria innocenza ed estraneità ai fatti contestati. Ieri, la vicenda è approdata davanti al giudice per l’udienza preliminare Marinella Acerbi, nell’ambito del procedimento con rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una perizia da parte del consulente della difesa. Secondo la Procura – che ha mosso le contestazioni sulla base delle indagini svolte dai carabinieri di Velletri, e trasferiti per competenza dalla Procura laziale a quella spezzina – la donna avrebbe ottenuto il versamento da parte della vittima di tre bonifici di 200, 300 e 250 euro su un conto online a lei intestato.