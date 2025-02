Gossipnews.tv - Espresso Macchiato: La Canzone Virale Che Sbeffeggia l’Italia all’Eurovision!

Unaestone che andràscatena polemiche tra ironia e stereotipi sul. Il web si divide: semplice satira o presa in giro? Ecco di chesi tratta!Un brano estone dal sapore italiano sta facendo discutere il web. Tra stereotipi e giochi di parole, ladivide l’opinione pubblica. Ecco cosa sta succedendo.Negli stessi giorni in cui Olly trionfava a Sanremo, in Estonia un altro artista si guadagnava il biglietto per Eurovision. Si tratta di Tommy Cash, rapper noto per il suo stile provocatorio, che ha conquistato il pubblico con. Il brano è un’ode ironica al, tra caffè, spaghetti e riferimenti piuttosto discutibili.Lasta facendo il giro del web, tra chi la trova divertente e chi invece si sente preso in giro. Il testo, un mix tra inglese e un italiano maccheronico, gioca con immagini classiche del Bel Paese: un protagonista che possiede un ristorante, vola su jet privati e ostenta ricchezza con gioielli dorati.