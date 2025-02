Metropolitanmagazine.it - “Espresso Macchiato” la canzone dell’Estonia al prossimo Eurovision, finisce nel mirino del Codacons

Mentre siamo in attesa di scoprire se Olly accetterà o meno di rappresentare l’Italia alSong Contest, tra il nostro Paese e l’Estonia si sta consumando un piccolo dramma. Fulcro della diatriba è ladel rapper estone Tommy Cash, scelta per l’ESC 2025. Il brano si è fatto notare per la presenza di diversi stereotipi legati alla nostra nazione, scatenando così un acceso dibattito sul web.Questo, in particolare, è il passaggio che ha fatto storcere più di qualche naso:Me like to fly privatiWith 24 carati.Also mi casa veryGrandiosoMe money numeroso.I work around the clockoThat’s why I’m sweating like a mafioso.“”, laalAnche ilè intervenuto nella questione, annunciando che farà ricorso all’European Broadcasting Union (Ebu) per chiedere l’esclusione del pezzo dalla competizione.