Quotidiano.net - Espresso Macchiato: il testo, il video e il significato del brano di Tommy Cash che sbeffeggia l’Italia

Leggi su Quotidiano.net

Il rapper estoneha recentemente suscitato un acceso dibattito con la sua canzone "", selezionata per rappresentare l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2025. Il, caratterizzato da un mix di inglese e italiano maccheronico, ha sollevato polemiche per l'uso di stereotipi sull'Italia, ritenuti offensivi da molti. Ecco ilintegrale di "" Mi amore Mi amorePor favore Por favorecorneo Mi amore Mi amorePor favore Por favoreCiao bella I'm Tommaso Addicted to tobacco I like my coffee very importante No time to talk mi scusi My days are very busy And I just own this little ristorante Life may give you lemons When dancing with the demons No stresso, no stresso No need to be depresso Mi amore Mi amorePor favore Por favorecorneo Mi amore Mi amorePor favore Por favoreMi like to fly privati With 24 carati Also mi casa very Grandioso Mi money numeroso I work around the clocko That's why I'm sweating like a mafioso Life is like spaghetti Hard until you make it No stresso, no stresso It's gonna beMi amore Mi amorePor favore Por favoreAnalisi del" è una traccia che combina elementi di electroswing con testi che mescolano inglese e un italiano volutamente errato.