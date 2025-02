Lettera43.it - Espresso Macchiato, il Codacons chiede l’esclusione dall’Eurovision

Non si placano le polemiche sui social per, il brano che l’Estonia ha selezionato per l’Eurovision Song Contest. Vincitore del festival Eesti Laul 2025, Tommy Cash canta gli stereotipi dell’italianità, dal cibo al caffè passando però anche per la criminalità organizzata e l’ostentazione del lusso. Per farlo, utilizza strofe in inglese con marcato accento dell’est intervallate con termini in una maccheronica versione del nostro idioma. Sulla questione è ora intervenuto anche ilche, in un ricorso presentato all’Unione europea di radiodiffusione o Ebu, ne ha chiestopoiché offensivo e veicolo di «messaggi errati che danneggiano la reputazione di un Paese e dei suoi abitanti». Tanti gli insulti anche fra i commenti ai post dell’artista, dove i cittadini italiani si sono mostrati indignati e colpiti nel profondo.