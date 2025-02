Amica.it - “Espresso Macchiato” all’Eurovision: ma cosa dice il testo delle polemiche di Tommy Cash?

Mancano più di due mesi all’appuntamento con Eurovision 2025, ma è già scoppiata una polemica che fa parlare (e parecchio) del concorso, che quest’anno si terrà a Basilea, in Svizzera. Al centro della querelle la canzone del concorrente estone, il rapper, che presenta Espresso Macchiato.Il brano ha suscitato indignazione tra molti italiani per l’utilizzo neldi quelli che vengono definiti stereotipi e cliché legati alla cultura italiana, tra «No stresso, no stresso, no need to be depresso» e «Mi amore, mi amore, espresso macchiato», e ancora riferimenti a denaro, jet privati e mafia con il verso «sudo come un mafioso». Controsi è espressa prima Caterina Balivo, durante il suo programma su Rai 1: «parteciperà all’Eurovison per l’Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato.