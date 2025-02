Iltempo.it - Esplode Passaportopoli. Né sangue né suolo ma ius Italiae

Per la prima volta il governo ha messo mano al business dei visti e dei passaporti dei falsi italiani., l'inchiesta sollevata da Il Tempo un anno fa, è esplosa. E il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato oltre cento ispettori in giro per Consolati e Ambasciate di mezzo mondo. Ieri sono stati arrestati alcuni funzionari che lavoravano, in teoria, per l'Italia. Altri sono stati rimossi e indagati. Altri forse ne verranno. La criminalità aveva messo le mani sul sistema di rilascio della cittadinanza italiana, un lasciapassare universale, che consente di spostarsi in Paesi come gli Stati Uniti odi circolare liberamente in Europa senza averne titolo.