Esame United, aspettando il big match. Ma il Ravenna pensa anche alla Coppa

Con un occhio al campionato e con l’altroItalia. Il, reduce dal pareggio a reti bidi Piacenza (con coda polemica per un rigore non concesso), sta preparando la sfida casalinga di domenica contro loRiccione che, all’andata, impose l’1-1 ai giallorossi. Nel quartier generale di via Raul Gardini, dove da qualche giorno è operativa la nuova sede del club, si pianifica tuttavialaItalia e, nello specifico, ildi ritorno della semifinale di mercoledì prossimo a Lavagna. Ieri, i due club hanno inoltrato congiuntamenteLnd la richiesta di posticipare l’orario di inizio alle 15. Il, che ha vinto 2-0 all’andata, sta inoltre meditando – nel caso di accessofinale, in programma mercoledì 12 marzo in campo neutro – se chiedere l’anticipo a sabato 8 marzo delinterno di campionato contro la Zenith Prato, per avere un giorno in più di riposo.