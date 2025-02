Tg24.sky.it - Eruzione Etna, turisti sulla neve. Allerta della protezione civile: rispettare divieti

L’eccessivo afflusso di curiosi econ migliaia di auto nelle strade negli ultimi giorni ha creato difficoltà con ingorghi che hanno rischiato di paralizzare anche i soccorsi. Per questo lasiciliana, che continua a monitorare le aree interessate dalla colata lavica dell’, raccomanda gli escursionisti alla massima prudenza e l’osservanza delle ordinanze comunali. Le situazioni più critiche finora si sono verificare di notte, con molti interventi di soccorso fino all’alba da parte del soccorso alpino, in particolare di persone disperse o gravemente infortunate. Il Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) segnala “migliaia di persone che in maniera inadeguata, ignorano la pericolosità dell'evento e i rischi dell'ambiente innevato ghiacciato nelle ore notturne, peraltro in assenza di competenze".