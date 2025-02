Cityrumors.it - Errore shock a Roma: Medici scambiano biopsie e rimuovono la mandibola a un uomo sano

Unclamoroso al Policlinico Umberto I di. Ecco l’intervento all’per un tumore che non esisteva.Un’incredibile e drammatica vicenda di malasanità ha scosso, dove undi 35 anni ha subito l’asportazione dellaper unclamoroso da parte deidel Policlinico Umberto I. Il caso, riportato dal Corriere della Sera, ha dell’incredibile: unnei vetrini delleha portato alla diagnosi di un tumore maligno che non esisteva, causando un intervento devastante e inutilmente traumatico per il paziente.unclamoroso da parte deidel Policlinico Umberto I Cityrumors.it foto AnsaL’incredibileha aperto una indagine ufficiale, dopo la denuncia per lesioni gravi presentata dalla vittima. L’ospedale è ora sotto esame per capire come sia stato possibile un similee come la diagnosi possa essere stata falsificata.