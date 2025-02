Ilrestodelcarlino.it - Erika morta nello schianto contro un autobus: “Aveva tutta la vita davanti, era il nostro orgoglio”

Ferrara, 20 febbraio 2025 – “la, era l’della sua famiglia”. Così descrivono gli amici,Benini, la 35enneierila corriera in via Copparo. La ragazza era stata una studentessa modello del Vergani e lavorava alla Despar di viale Cavour. Da cinque anni era felicemente fidanzata con Marcello Manfrini, chef del ristorante ‘Il Veronesi’ di Tamara. “Una ragazza molto legata ai genitori, che la adoravano”, racconta un amico che ieri era sul luogo dell’incidente. Anche il fidanzato della Benini è sopraggiunto e in lacrime è stato accompagnato lontano dalla scena straziante della ragazza ormai senza. In lutto anche i colleghi di lavoro del supermercato che la ricordano come una persona sempre pronta a farsi in quattro per gli altri.