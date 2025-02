Ilrestodelcarlino.it - Erika Benini morta nell’incidente a Ferrara: indagato l’autista del bus di linea

, 20 febbraio 2025 – La provincia diè ancora terribilmente scosso a un giorno di distanza dal tragico incidente avvenuto tra Boara e Corlo nella giornata di ieri, mercoledì 19 febbraio. Nello schianto tra un’auto e un bus diha perso la vita la giovane 35enne ferrarese. La ragazza guidava la Toyota Yaris che è rimasta distrutta, mentre delle 50 persone presenti sul bus sono rimaste ferite in 7 (non gravi), tra cui una donna incinta. Non sono ancora note le cause del terribile schianto – su cui sta lavorando la polizia locale – che ha visto entrare in collisione le due vetture; ciò che però è trapelato dagli ambienti investigativi è che è statodella corriera. Incidente a: le foto Chi era, la vittima dell’incidenteaveva 36 anni ed era residente a Coccanile, frazione di Copparo, in provincia di