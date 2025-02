Ilrestodelcarlino.it - Eremo di Gamogna, domattina la festa di San Pier Damiani

Si celebra domani all’diladi San, con una messa alle 11. In comune di Marradi, ma ai confini fra i territori di Tredozio, Modigliana e San Benedetto in Alpe, l’è raggiungibile dalla Romagna da due parti: dalla valle dell’Acereta, raggiungendo Lutirano da Modigliana, sia a piedi che in auto; e da San Benedetto in Alpe in auto dalla strada provinciale San Benedetto in Alpe-Marradi fino al passo dell’, proseguendo poi a piedi per circa un’ora. Il 21 febbraio è anche il giorno in cui fanno ritorno all’dal monastero della Badia Fiorentina di Firenze, dopo la pausa invernale, le monache delle Fraternità monastiche di Gerusalemme (fondate in Francia da padrere Marie Delfieux), per rimanervi fino al tardo autunno. L’dida una ventina d’anni, cioè da quando sono tornate le monache, è un punto di riferimento spirituale, specialmente per i giovani, e meta di pellegrinaggi da tutta la Romagna e a livello nazionale, in particolare durante la buona stagione.