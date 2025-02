Ilgiorno.it - Erba, incendio in un appartamento: salvati tre adulti e un bambino

Leggi su Ilgiorno.it

, 20 febbraio 2025 – L’è scoppiato poco prima delle 16, all’interno di un'abitazione a, in via Cesare Cantù, al secondo piano di una palazzina. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, la casa era già invasa dal fumo, e hanno trovato tre, tra cui una donna incinta, e unche stavano aspettando i soccorsi sul balcone chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di, Cantù e Canzo. Tutti sono stati evacuati in sicurezza, perché l'interno della casa risultava ormai impraticabile a causa del fumo.e bimbo sono stati trasportati in ospedale dal 118 per accertamenti, a causa di una lieve intossicazione da fumo: due, un altro adulto e ilal Sant'Anna. Erano presenti i anche i carabinieri. L'colpito dall'è stato dichiarato inagibile, e sono in corso di verifica le cause.