Thesocialpost.it - “Erano nel suo stomaco”: l’incredibile scoperta nel corpo di un bambino appena nato

Leggi su Thesocialpost.it

“Durante i controlli di routine pre-parto sulla madre, abbiamo notato qualcosa di estremamente insolito nelche portava in grembo: all’interno del suo addome c’due feti.” Così i medici del Buldhana Women’s Hospital, in India, hanno descritto ladi un caso rarissimo di Fetus in fetu avvenuto lo scorso mese nello stato del Maharashtra.Leggi anche: Delmastro condana otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio sul caso CospitoQuesta condizione è una rara anomalia congenita in cui un feto malformato si sviluppa all’interno deldi un altro feto. Dopo la diagnosi, il 1° febbraio, la donna di 32 anni ha partorito tramite cesareo, a circa 35 settimane di gravidanza, e i medici hanno successivamente rimosso i resti dei due feti che nonpiù cresciuti da un certo punto in poi della gravidanza.