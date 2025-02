Era a tre minuti da casa Incidente mortale per la giovane famosa Solo qualche giorno fa un grande traguardo

Leggi su Caffeinamagazine.it

I sogni e la vita spezzati sulla strada a soli 18 anni. È il tragico destino di unareginetta di bellezza ma anche volontaria in una società per servizi alla comunità. La sua dedizione per il sociale l’avevano portata anche a fondare la sua organizzazione che dona orsacchiotti di peluche e coperte ai rifugiati, alle vittime di abusi e negli ospedali.È la sua mamma adottiva Lisa a raccontare che quel maledetto“eraa treda”. Sono ancora sconosciute le cause del sinistro in cui ha perso la vita Kadance Fredericksen, vincitrice del concorso Miss Florida Teen Usa. Le indagini sono ancora in corso e lei “aveva il mondo intero nelle sue mani ed era pronta ad affrontarlo”, ha aggiunto Lisa Fredericksen dopo il fataled’auto.Leggi anche:mamma muore durante il compleanno della figlia, l’assurda tragedia davanti alla famigliaMorta a soli 18 anni:fatale per laMissKadance era stata vittima di abusi nella prima infanzia ed è stata adottata da Lisa.