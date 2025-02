Iodonna.it - «Eppure, il Padrone della Messe ha pensato di lasciarmi ancora qui», ha detto Bergoglio durante la visita alla premier Giorgia Meloni

Papa Francesco è ricoverato dal 14 febbraio. Dopo vari accertamenti e cure per la bronchite, il quadro clinico è cambiato.ha una polmonite bilaterale, ma non ha perso il suo umorismo. Come dimostrano certe parole dette proprioPresidente del Consiglioche il 19 febbraio ha fattoal Pontefice all’Ospedale Gemelli di Roma. Il Papa ricoverato, che cos’è un’infezione polimicrobica X Leggi anche › Papa Francesco ha la polmonite: che cos’è e come si cura l’infezione polimicrobica respiratoria Papa Francesco e ladiLa«ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione», si legge in una nota di Palazzo Chigi.