"EPPUR SI MUOVE", IL PENSIERO IMMANENTE DI GALILEO GALILEI

di Franca Colozzo * “SI!”, la celeberrima frase attribuita al fisico pisano(1564–1642) rappresenta l’antesignana di una diatriba che ha contraddistinto la nascita del nuovoscientifico che caratterizzò il XVII secolo, in opposizione aldogmatico controriformista dell’epoca in cui visse ed operò il grande scienziato italiano. Ma il dibattito tra il dogmatismo del periodo storico in cuivisse ? contrassegnato dalla Controriforma dopo lo scisma di Martin Lutero (nel gennaio 1521 Lutero venne scomunicato da papa Leone X) tra bigottismo di facciata e di maniera che ancora perdura in sacche retrive di un convenzionalismo tuttora in auge in alcune sfaccettature sociali ? trova nella suddetta frase tutto il dirompentescientifico moderno.