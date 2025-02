Entry List Wta 1000 Miami 2025 | partecipanti ed italiane presenti

Leggi su Sportface.it

L’del torneo Wtadi Indian Wells, in programma dal 19 al 30 marzo sui campi di in cemento outdoor. Ultime partite sul veloce prima di tornare sulla terra nei due mesi che porteranno al Roland Garros. In Florida tutte le migliori al mondo si sfidano sul campo dell’Hard Rock Stadium deiDolphins, allestito come da qualche anno a questa parte per ospitare l’evento. Jasmine Paolini guida la pattuglia azzurra che comprende anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Di seguito l’completa del torneo Wtadi.CALENDARIO ATPCALENDARIO WTATUTTE LEDELGARDENS, FLORIDA – MARCH 27: Danielle Collins (USA) during the 2024Open day12 presented by Itaú at Hard Rock Stadium on March 27, 2024 inGardens, Florida.