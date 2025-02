Dayitalianews.com - Ennesima tragedia della strada: Silvano, 67 anni, travolto e ucciso da un’auto. La conducente, 41enne, si ferma per prestare i soccorsi ma l’uomo è morto sul colpo. Il drammatico investimento a Marino, lungo via Appia Nuova

Leggi su Dayitalianews.com

Unincidentele si è verificato nella serata di mercoledì ai Castelli Romani, precisamente nel comune di. La vittima,Sorbara, 67, è stata investita mortalmente da una Dacia Duster condotta da una donna di 41.L’fatale sulla viaLasi è consumata intorno alle 21:30la via, all’altezza del civico 296.Sorbara, originario di Albano ma residente a, è statoper cause ancora in corso di accertamento. Al volantevettura, una, che si è immediatamenteta persoccorso e allertare il 118.L’intervento deie il decessoSul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieristazione di. PerSorbara non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto.