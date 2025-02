Sport.quotidiano.net - Empoli, parola ai veterani. Da capitan Grassi a Gyasi. Adesso serve ’leadership’

di Simone CioniIn un momento difficile, in cui è necessario mantenere la barra di navigazione dritta, nonostante le onde impetuose, oltre alla capacità di gestione del tecnico diventerà ancor più fondamentale pure l’apporto dei calciatori più esperti. Sia per età, ma soprattutto per numero di partite disputate in Serie A e di un peso specifico importante come quelle che attendono l’da qui in avanti. A partire da quella di domenica prossima alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro l’Atalanta, formazione terza in classifica e di indubbio valore sia per qualità del gioco espresso che per la presenza nelle proprie fila di giocatori di assoluto livello, ma che a sua volta qualche problemino ce l’ha e non sta certo vivendo giorni sereni dopo l’eliminazione dalla Champions League: vedi la diatriba tra Gasperini e Lookman, col nigeriano che ha risposto con un post Instagram alle parole del suo allenatore.