Emma Raducanu la Wta bandisce il suo stalker dai tornei

è scoppiata in lacrime nel corso del suo match del secondo turno del Duty Free Tennis Championships’, secondo torneo Wta 1000 in stagione che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a causa della presenza tra il pubblico di uno. Lo rivela in una nota la Wta.“Lunedì 17 febbraio,è stata avvicinata in un luogo pubblico da un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo. Lo stesso individuo è stato identificato nelle prime file durante la partita dimartedì al Dubai Duty Free Tennis Championships e successivamente espulso. Sarà bandito da tutti gli eventi Wta in attesa di una valutazione della minaccia – spiega la Women’s Tennis Association – La sicurezza delle giocatrici è la nostra massima priorità e isono indirizzati sulle migliori pratiche di sicurezza per gli eventi sportivi internazionali.